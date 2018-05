FANTASY OPUS: Vorverkauf gestartet

Das zweite Album "The Last Dream" der Portugiesen kann im Webshop von Pure Steel bis zum Release am 8. Juni mit einem Euro Preisvorteil bestellt werden. Das Album wird Power Metal in Form dieser Lieder enthalten:

1. Ritual Of Blood

2. Heaven Denied

3. Chosen Ones

4. Lust

5. Conquer The Seas

6. Black Angels

7. Every Scar Tells A Story

8. Perfect Storm

9. Oceans

10. Realm Of The Mighty Gods

11. King Of The Dead