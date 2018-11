FARMER BOYS in den Charts

Ich habe es ja ein wenig erwartet, aber jetzt ist es wahr: "Born Again" von den Farmer Boys ist in den Charts. Platz 58 in der ersten Woche der Veröffentlichung ist ein beeindruckendes Zeichen.

Sänger Matthias Sayer kommentiert: "Platz 58 der deutschen Albumcharts, unter den Top 100 meistgehörten und gekauften Künstlern! Was für ein krönender Moment zum Verkaufsstart unseres neuen Albums 'Born Again' aber auch ein klarer Auftrag der vielen treuen Fans und Hörer nach 14 Jahren uns noch gemeinsam viele wundervolle Momente zu bescheren! Wir verneigen uns vor euch und sagen Danke! Und in 2 Wochen feiern wir was wir zusammen begonnen haben! Cheers Again!"



Gitarrist Alex Scholpp fügt hinzu: "Wir freuen uns nach so langer Abwesenheit sehr über die super Unterstützung unserer Fans und das wahnsinnig positive Feedback überall zu 'Born Again'! Und jetzt sind wir natürlich heiss darauf das live zu präsentieren und mit allen bei den Shows zu feiern!"

Ja, genau, denn hier kann man dabeisein:

26.11. Köln - Luxor

27.11. Hamburg - Headcrash

28.11. Hanover - Lux

30.11. Schweinfurt - Stattbahnhof

01.12. Frankfurt - Das Bett

05.12. München - Backstage

06.12. Magdeburg - Factory

07.12. Berlin - Columbia Theater

13.12. Freiburg - Jazzhaus

14.12. Augsburg - Kantine

15.12. Stuttgart - LKA Longhorn

Das Lied 'Revolt' ist übrigens bei Eurosport als Soundtrack zu den Highlights der Bundesliga zu hören. Da hören wir uns das doch gleich mal an: Youtube.