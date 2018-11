FEVER333 bringt

Das Debütalbum wird am 18. Januar über Roadrunner erscheinen und ihrer EP "Made In America" nachfolgen. Wer es jetzt bereits vorbestellt, erhält die Single 'Burn It' bereits digital dazu: Youtube.

In wenigen Tagen wird FEVER333 mit BRING ME THE HORIZON auch live zu sehen sein:

14.11.18 München, Zenith

17.11.18 Frankfurt, Jahrhunderthalle

18.11.18 Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle

Außerdem ist die Band für das Rock Am Ring / Rock Im Park 2019 bestätigt worden.