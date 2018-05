FATES WARNING: Nächster Clip von

Wie bereits berichtet erscheint am 29. Juni das neue Live-Album der Prog-Heroen von FATES WARNING, "Live Over Europe". 23 Songs und 140 Minuten beinhaltet das Werk, das viele alte und neue Klassiker im Livegewand vorstellt. Mit 'The Light And Shade Of Things' könnt ihr euch hier einen Vorgeschmack in Form des besten Tracks des aktuellen Albums "Theories Of Flight" ansehen:





