Zum Bewerben ihres Best Of-Albums "XV – Best of", das heute, am 16. Februar 2018, veröffentlicht wurde, hat die Band ein Video zu ihrem Lied 'Feuer' online gestellt: Youtube.

Neben zwei neuen Liedern enthält die Scheibe auch neue Einspielungen der Lieder 'Wind und Geige' und 'Rosmarin'.