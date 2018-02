KORPIKLAANI auf Tour mit ARKONA, HEIDEVOLK, TROLLFEST

Der Tross ist bereits losgezogen und hat gestern in Antwerpen Station gemacht, ab heute wird in deutschen Landen weitergetrunken und -geschunkelt. Aber Achtung, einige der Konzerte stehen kurz davor, ausverkauft zu sein. Also schnell zugreifen:

16.02. D Hamburg - Markthalle*

17.02. D Oberhausen - Turbinenhalle 2*

18.02. NL Amsterdam - Melkweg

19.02. D Saarbrücken - Garage**

20.02. F Paris - Elysée Montmartre

21.02. F Nantes - Stereolux

22.02. F Toulouse - Le Bikini

23.02. E Madrid - Sala But

24.02. E Barcelona - Salamandra 1

25.02. F Lyon - Transbordeur

26.02. CH Vevey - The Rocking Chair**

27.02. D Aschaffenburg - Colos-Saal

28.02. D Berlin - Columbia Theater *LOW TICKETS*

01.03. CZ Prague - Meet Factory *SOLD OUT*

02.03. D München - Backstage*

03.03. D Stuttgart - LKA*

04.03. CH Pratteln - Z7*

05.03. I Milan - Magazzini Generali

06.03. A Salzburg - Rockhouse**

07.03. A Graz - Orpheum

08.03. A Vienna - Simm City

09.03. D Leipzig - Hellraiser* *LOW TICKETS*

10.03. D Geiselwind - Musichall*

11.03. D Hannover - Capitol

*mit EVERTALE, BLACK MESSIAH, THE PRIVATEER

**ohne ARKONA