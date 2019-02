Der venezuelanische Gitarrist FELIX MARTIN veröffentlicht am 12.04.2019 das neue Album "Caracas" über Prosthetic Records. Auf dem Album werden traditionellen venezuelanische Lieder mit instrumentalen Progressive Metal gemischt. Das hört sich dann so an:

https://www.youtube.com/watch?v=yQgXGormGng

