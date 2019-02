MÖTLEY CRÜE streamt 'The Dirt' featuring MACHINE GUN KELLY

Am 22. März veröffentlichen die "Saints Of Los Angeles" MÖTLEY CRÜE zeitgleich mit der Netflix Erstausstrahlung ihrer verfilmten Autobiografie "The Dirt",den passenden Soundtrack dazu. Neben vielen bereits bekannten MÖTLEY-Classics gibt es obendrein vier exklusive Neuaufnahmen, wovon man den großartigen Titelsong 'The Dirt' featuring MACHINE GUN KELLY, bereits streamen kann. Produziert wurde das Ganze von Großmeister Bob Rock, der schon für ihr Nummer-Eins-Album "Dr. Feelgood" hinter den Reglern Platz genommen hat. Die weiteren drei neuen Songs sind 'Ride With The Devil', 'Crash And Burn' und das MADONNA-Cover 'Like A Virgin'.



Die "The Dirt Soundtrack"-Tracklist:



01. The Dirt (Est. 1981) (feat. Machine Gun Kelly)

02. Red Hot

03. On With The Show

04. Live Wire

05. Merry-Go-Round

06. Take Me To The Top

07. Piece Of Your Action

08. Shout At The Devil

09. Looks That Kill

10. Too Young To Fall In Love

11. Home Sweet Home

12. Girls, Girls, Girls

13. Same Ol' Situation (S.O.S.)

14. Kickstart My Heart

15. Dr. Feelgood

16. Ride With The Devil

17. Crash And Burn

18. Like A Virgin (MADONNA-Cover)