Die letzten Reste des zehnten Festival Mediavals sind gerade erst zusammengekehrt, da wartet Bläcky Schwarz schon mit einem bombastischen Line-Up für den 6. bis zum 9. September 2018 auf. Mit dabei sind:

2 x SCHANDMAUL (Akustik und Rock)

SUBWAY TO SALLY

CORVUS CORAX - FANTASTICAL - DER FLUCH DES DRACHEN

WINTERSTORM

VERSENGOLD

POETA MAGICA

PAMPATUT

TRISKILIAN

HORCH

TOTUS GAUDEO

PURPUR

HEITER BIS FOLKIG

ESTAMPIE (mit und ohne Chor)

KNUD SECKEL

QNTAL

ALAN STIVELL & CARLOS NUNEZ: THE CELTIC-POWER-CONCERT

GARMARNA

TRIAKEL

EUZEN

FAUN

OMNIA

FIDDLER'S GREEN

CARA

THE SANDSACKS

BERLINSKI BEAT

DIKANDA

THE MOON AND THE NIGHTSPIRIT

AND THEN SHE CAME

DANDELION WINE

DAEMONIA NYMPHE

BALLYCOTTON

CAPELLA BARDICA

SCHATTENWEBER

JOHNNY ROBELS

GUDRUN WALTHER & JÜRGEN TREYZ

Neu soll es 2018 ein "Zelt der Begegnung" geben, in dem Religionen, spirituelle Gemeinschaften und Naturreligionen aufgefordert sind, sich der Fragen der Besucher anzunehmen.

Dafür sucht der Veranstalter derzeit noch Freiwillige, die eine Gruppe repräsentieren möchten.