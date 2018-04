FIFTH ANGEL: Beide Alben als CD- und Vinyl-Neuauflagen

Die beiden Alben "Fifth Angel" und "Time Will Tell" sind zwei brillante Melodic Metal-Werke, die es verdienen, in jedem Haushalt zu stehen. Metal Blade gibt Nachzüglern jetzt die Chance, beide auf Vinyl oder Digi-Pak-CD abzugreifen. Am 18. Mai wird es diese Ausgaben käuflich zu erwerben geben:

FIFTH ANGEL - 'Fifth Angel'

- Digi-CD

- 180g black vinyl

- grey marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

- orange/red splattered vinyl (EU exclusive - ltd. 200)



FIFTH ANGEL - 'Time Will Tell'

- Digi-CD

- 180g black vinyl

- transparent lime-green vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

- white/black splattered vinyl (EU exclusive - ltd. 200)