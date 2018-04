THUNDER donnert in die deutschen Charts

Und zwar mit einem Live-Album. Platz 54 ist die bisherige Top-Platzierung für ihr Album "Stage", weswegen wir uns doch gleich nochmal einen Ausschnitt aus der Show in Cardiff ansehen wollen. Hier ist 'The Thing I Want': Youtube.

Falls jemand jetzt Lust bekommen hat: Am 20. Juli wird THUNDER zusammen mit Gene Simmons und THE BREW in Oberhausen in der Turbinenhalle rocken.