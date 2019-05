FIGHT THE FIGHT kommt auf Tour

Die Norweger werden im September ihre ungewöhnliche Musikmischung auf unseren Bühnen bringen:

03 SEP 2019 Berlin (DE) Cassiopeia

04 SEP 2019 Saarbrücken (DE) Kleiner Klub

05 SEP 2019 Tillburg (NL) Little Devil

06 SEP 2019 Düsseldorf (DE) Tube

07 SEP 2019 Lübeck (DE) Treibsand

Die Band sagt: "Wir freuen uns tierisch, dass wir zum ersten Mal Headliner Shows in Deutschland spielen werden. Dieses Mal bringen wir sogar brandneue Songs von unserem kommenden Album mit. Kommt zum Konzert in eurer Nähe und macht euch bereit für Sex, Drugs und Fight The Fight!"