IDLE HANDS: Tourdaten und neue Single 'Dragon, Why Do You Cry' veröffentlicht

Die in Portland beheimatete Gothic-Metal-Band IDLE HANDS wird am 10.05.2019 ihr neues Album "MANA" via Eisenwald veröffentlichen. Daraus hat die Band den Song 'Dragon, Why Do You Cry' heraus gebracht.





Zu folgenden Terminen ist die Band live zu erleben:

02/05 - Oldenburg, DE @ MTS LP Store

03/05 - Osnabruck, DE @ Dirty Dancing

04/05 - Hamburg, DE @ Bambi Galore

05/05 - Dresden, DE @ Chemiafabrik

07/05 - Newcastle, UK @ Trillians

08/05 - Glasgow, UK @ Audio

09/05 - Edinburgh, UK @ Bannerman’s

10/05 - London, UK @ The Black Heart (Incineration Fest Pre-Show)

11/05 - Halle, DE @ Turm

12/05 - Athens, GR @ Crow Club

14/05 - Budapest, HU @ Robot

15/05 - Prague, CZ @ 007

16/05 - Leipzig, DE @ Black Label

17/05 - Dornbirn, AT @ Schlachthaus

18/05 - Mannheim, DE @ 7er Club

19/05 - Tilburg, NL @ Little Devil w/ Jag Panzer

20/05 - Stuttgart, DE @ Club Zentral

21/05 - Kassel, DE @ Goldgrube w/ Jag Panzer

22/05 - The Hague, NL @ Musicon w/ Jag Panzer

23/05 - Goppingen, DE @ Zille

24/05 - Kamen, DE @ Metal Force Attack Open Air

25/05 - Olten, CH @ Coq D’or

27/05 - Munich, DE @ Backstage w/ Electric Citizen

28/05 - Vienna, AT @ Arena w/ Electric Citizen

29/05 - Linz, AT @ Kapu w/ Electric Citizen

31/05 - Alvesta, SE @ Muskelrock

01/06 - Oberndorf Am Lech, DE @ Metalheadz Open Air