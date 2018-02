FINAL BREATH: Neuer Sänger, neues Album.

Frankens Death-Thrash-Institution FINAL BREATH meldet sich 2018 mit Wucht zurück. Zum 25. Bandjubiläum kündigt man tatsächlich den Nachfolger zum nunmehr 14 Jahre alten Kracher "Let Me Be Your Tank" an und hat diesen laut eigenen Angaben bereits komplett instrumental aufgenommen und wird in den nächsten Wochen den Gesang hinzufügen. Hierzu wurde mit Patrick Gajda (THE FLESH TRADING COMPANY) ein neuer Sänger rekrutiert, der den langjährigen Frontberserker Eumel ablöst, welcher sich mehr auf Familie und Beruf konzentrieren möchte.

Freude schnörkel- und kompromisslosen Death Thrashs können sich also auf einiges in diesem Jahr freuen.