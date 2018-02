KNOCK OUT FESTIVAL: HELLOWEEN

Das Knock Out Festival hat seinen Headliner für die diesjährige Ausgabe bekannt gegeben. HELLOWEEN wird in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe am 15. Dezember 2018 eine der allerletzten Shows der "Pumpkins United" Tour spielen.

Tickets sind ab 55 Euro erhältlich.

Weitere Bestätigungen erfolgen in Kürze. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: http://www.knockout-festival.de/ Redakteur: Tommy Schmelz Tags: knock out 2018 karlsruhe helloween pumkins united