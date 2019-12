FIVE FINGER DEATH PUNCH: Alles zum neuen Album

Der FIVE FINGER DEATH PUNCH veröffentlicht am 28.02.2020 sein achtes, kurz "F8" betiteltes Studioalbum via Better Noise Music. Einen ersten Vorgeschmack gibt es in Form des neuen Songs 'Inside Out', von dem ihr unten das offizielle Lyrikvideo begutachten könnt:







"F8" wurde von Stammproduzent Kevin Churko (u. a. auch SLASH und DISTURBED) und enthält 13 Songs, wobei es natürlich eine limitierte Version mit drei Bonustracks geben wird. Eine davon in Form eines exklusiven Boxsets bei EMP. Die Tracklist liest sich wie folgt:



01) F8

02) Inside Out

03) Full Circle

04) Living The Dream

05) A Little Bit Off

06) Bottom Of The Top

07) To Be Alone

08) Mother May I (Tic Toc)

09) Darkness Settles In

10) This Is War

11) Leave It All Behind

12) Scar Tissue

13) Brighter Side Of Grey

14) Making Monsters (BONUS)

15) Death Punch Therapy (BONUS)

16) Inside Out (Radio Edit) (BONUS)



“F8” wurde in Zusammenarbeit mit 5FDPs langzeit Produzent KEVIN CHURKO (Ozzy Osbourne, Disturbed, Slash, etc.) aufgenommen. Auf dem neuen Album werden insgesamt 13 neue Songs sowie 3 weitere Bonus Tracks enthalten sein. “F8” erscheint als CD, Digital, Double Gatefold und Picturedisc Vinyl, sowie als exklusives Boxset bei EMP. Das ihr unter diesem Link auch vorbestellen könnt.

Doch damit nicht genug, denn auf Headliner-Tour kommen die Amis zusammen mit MEGADETH und BAD WOLVES auch noch. Der Tross macht an diesen Stationen halt:

03.02.2020 – Berlin, DE // Max-Schmeling Halle

04.02.2020 – Hamburg, DE // Sporthalle

06.02.2020 – Frankfurt, DE // Festhalle

08.02.2020 – Oberhausen, DE // Koenig-Pilsener Arena

09.02.2020 – Stuttgart, DE // Schleyerhalle

10.02.2020 – München, DE // Olympiahalle

17.02.2020 – Zürich, CH // Hallenstadion

19.02.2020 – Wien, AT // Stadthalle