[SOON]: Konzert zum Jahresabschluss!

Am 13.12.2019 zelebrieren die Hamburger Dark Metaller von [SOON] ihr Jahresabschluss-Konzert im Maria's Ballroom, Lasallestr. 11, 21073 Hamburg.

Mit dabei sind MASS RIFT (Female Fronted Heavy Stoner Rock) und NOCTOPUSSY (Alternative Rock). Karten gibt es für überschauberes Geld an allen bekannten Vvk-Stellen oder online über Tix For Gigs.

Einlass ist 19:30, los geht es um 20:30!



Zur Einstimmung könnt ihr hier das aktuelle [SOON]-Album "Better Days" streamen.

