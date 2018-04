FIVE FINGER DEATH PUNCH: Das neue Album wirft einen langen Schatten

Bevor ich etwas erzähle, macht erstmal 'Fake' an: Youtube.

Eine Menge "MF" im Text, was? Das Stück stammt von dem am 18. Mai erscheinenden "And Justce For None". Das Album wird es in verschiedenen Versionen geben, darunter auch einige mit Bonustracks: Die Standard-CD wird 13 Songs enthalten, aber die Dieluxe-Version auf CD und Vinyl wird drei Bonustracks enthalten. Hier ist die Trackliste:

1. Trouble (Bonus Track)

2. Fake

3. Top Of The World

4. Sham Pain

5. Blue On Black

6. Fire In The Hole

7. I Refuse

8. It Doesn't Matter

9. When The Seasons Change

10. Stuck In My Ways

11. Rock Bottom

12. Gone Away

13. Bloody

14. Will The Sun Ever Rise

15. Bad Seed (Bonus Track)

16. Save Your Breath (Bonus Track)

Vorbestellen kann man das Album auch schon, von dem es bereits eine weitere Hörprobe gibt. Hier ist 'Gone Away': Youtube.