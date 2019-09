FLESHCRAWL - Details zu

Eben werden die ersten Details zum kommenden FLESHCRAWL-Album bekannt zu geben. Die satte zwölf Jahre nach dem Vorgänger "Structures Of Death" erscheinende neue Platte der schwäbischen Death-Metal-Veteranen trägt den Titel "Into The Catacombs Of Flesh" und erscheint am 29.11.2019 über Apostasy Records! Das Artwork stammt von Roberto Toderico, während die zwölf neuen Tracks von Jonny Pettersson (Studio Unbound) produziert wurden.

Trackliste:

01. Into The Catacombs Of Flesh

02. Mass Obliteration

03. Ossuary Rituals

04. Funeral Storm

05. Grave Monger

06. Chained Impalement

07. Law of Retaliation

08. Obliteration Bizarre

09. Red Streams Of Sorrow

10. Of Frozen Bloody Grounds

11. Suffer The Dead

12. Among Death And Desolation

Pre-Order: http://bit.ly/2CrJB3Z