FLESHCRAWL - Release-Show am 29.11.2019 in Aalen im Rock It

Wie bereits berichtet, wird am 29.11.2019 über Apostasy Records die neue Platte der schwäbischen Death-Metal-Veteranen mit dem Titel "Into The Catacombs Of Flesh" erscheinen, was die Musiker mit einem zünftigen Release-Gig auf der Ostalb, namentlich im Rock It in Aalen feiern werden. Supports sind CARNATION, CASKET und HEREZA.



29.11.2019 - ROCK IT - AALEN - Einlass: 19:00 Uhr - VVK: 13,- Euro - AK: 15,- Euro.

