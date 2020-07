FLESHGOD APOCALYPSE: Konzert komplett im Stream

Am 1. August werden die Italiener ein Konzert in den Bloom Studios in Rom spielen. Tickets für den Stream, der um 21 Uhr beginnen wird, kosten 12 Euro und sind hier zu kaufen.

FLESHGOD APOCALYPSEs Leadsänger und Multiinstrumentalist Francesco Paoli kommentiert das anstehende Konzert: "Wie ihr alle wisst, wurden unsere Shows und Touren auf Grund der aktuellen Situation nach 2021 verschoben. Um die Lücke zu füllen, haben wir uns deshalb entschieden, euch ein exklusives Livestream-Konzert zu präsentieren, das wir hier in den Bloom Studios in Rom aufnehmen werden.

Live zu spielen repräsentiert die gesamte Essenz unserer Band und unser Dasein als Musiker. Und wir vermissen es unglaublich in Zeiten wie diesen. Deshalb freuen wir uns darauf, endlich wieder in direkten Kontakt mit unseren Fans treten zu können - und das auf die sicherste Art und Weise. Wir sehen uns am 1. August!"

Zur Überbückung hören wir doch nochmal 'Sugar':