SAN DIEGO COMIC CON: Keine Show, aber Konzerte im Stream

Auch die berühmte Show in San Diego wird in diesem Jahr nicht stattfinden, aber ab morgen wird es hochkarätige Auftritte im Stream geben. Nuclear Blast hat jedes Jahr einige Stars am Start und in diesem Jahr wird es statt Autogrammen Konzerte und Fragestunden geben und besonderes Merchandise. Mehr dazu weiter unten, hier ist erstmal der Trailer:

Dieses Jahr wird dieses Programm stattfinden:

Andreas Kisser von SEPULTURA, 23. Juli @ 23.00 CEST: Twitch Q&A

SUICIDE SILENCE, 23. Juli @ 4:30 CEST: Live-Auftritt und Q&A

Rob van der Loo von EPICA: 24. Juli @ 23.00 CEST: Q&A

Roger Miret von AGNOSTIC FRONT: 25. Juli @ 22.00 CEST Q&A und ein Gang durch seine Plattensammlung

Alex Skolnick von TESTAMENT: 25. Juli @ 01.00 CEST: Q&A

AMARANTHE: 26. Juli @ 22.00 CEST: Q&A



Beonderes Merchandise und die Streams kann man auf der Nuclear Blast-Comic Con-Seite erleben.