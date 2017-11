FLESH FEST 5: Vollbedienung in Schweinfurt

Am 3. März 2018 wird das fünfte FLESH FEST steigen. Diesmal wurde die Location geändert, da man mehr Platz braucht, weswegen diesmal der große Saal im Stattbahnhof Schweinfurt herhalten muss, wenn ENDSEEKER (Death, Hamburg), PROFANITY (Progressive Death, Augsburg), THE FLESH TRADING COMPANY (CD-Release-Show) und FIRST STRIKE (Speed Metal aus der Region) bis zu 300 Headbangern einheizen werden.

Veranstalter sind übrigens die Band THE FLESH TRADING COMPANY und der Rockverband Schweinfurt e.V., eine seht lobenswerte Initiative, die es zu unterstützen gilt. Der Eintritt kostet nur 10 Euro - wenn das nicht value for money ist, was ist es dann? Also vormerken:

3. März 2018

Schweinfurt

Alte Bahnhofstraße 8-12

Einlass ab 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr





