FLEURETY nach 20 Jahren mit neuem Album

Die norwegischen Experimental-Proggies von FLEURETY werden am 27.10.2017 über Peaceville Records ihr drittes Studioalbum veröffentlichen. Die 1991 gegründete Band wird mit "The White Death" einmal mehr an die Grenzen dessen gehen, was man von ihr erwarten kann, was knapp zwei Jahrzehnte nach dem Vorgänger "Department of Apocalyptic Affairs" kaum überraschen wird.



Eine erste Hörprobe namens "The Ballad Of Copernicus" hält YouTube bereit, wobei hier neben den beiden Gründungsmitgliedern Svein Egil Hatlevik und Alexander Nordgaren auch Prominenz wie Carl-Michael Eide (VIRUS, AURA NOIR), Linn Nystadnes (DEATHCRUSH, OILSKIN) und Filip Roshauw (THE SWITCH) am Mikrophon sowie Krizla (TUSMÖRKE, ALWANZATAR) an der Flöte.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=pQdYiQc8T2I

