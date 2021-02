FLOGGING MOLLY: Livestream zum St. Patrick's Day

Die Folkpunk-Band spielt am 17.03.2021 um 20 Uhr im Whelan's Irish Pub in Dublin und bietet die Live-Veranstaltung auch online an. Gestern haben die Musiker einen Trailer zur Show auf YouTube eingestellt. Tickets sind auf der Website von FLOGGING MOLLY erhältlich. Ein Teil der Einnahmen wird an den Sweet Relief's Covid 19 Crew Fund gespendet.

Für den Abend wurden eine Preshow, eine Hauptshow mit Party, Whisky, lebhaften Geschichten und natürlich Musik sowie ein Akustik-Set mit Favoriten der Fans als Aftershow angekündigt. Im Übrigen arbeitet die Band derzeit auch an einem neuen Album.

