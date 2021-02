SATYRICON / THORNS - Satyr mit Snorre im Studio?

Satyr Wongraven von SATYRICON hat auf Instagram Bilder geteilt, welche ihn zusammen mit Snorre Ruch von THORNS im Homestudio zeigen. Dazu schreibt er:

"Snorre Ruch und ich proben seit über zwanzig Jahren zusammen, mit THORNS und SATYRICON. Dieses Projekt ist das neue SATYRICON-Album, an dem ich gerade arbeite und das vom Ansatz her sehr nahe an einem Musical ist. Es ist keine Ansammlung von Songs und es hat nicht die Instrumentierung, die ihr zu hören gewohnt seid. Black Metal hat eine unbegrenzte Anzahl von Ausdrucksformen, so lange das Feeling vorhanden ist, das allein der wahre Black Metal hat. Ihr werdet das mögen, und ich freue mich sehr darauf, es in etwa einem Jahr mit euch zu teilen."

Mal sehen, ob wir den guten Snorre auf der kommenden SATYRICON-Scheibe zu hören bekommen. Und vielleicht klappt es ja auch irgendwann mal mit dem lange erwarteten zweiten THORNS-Album.