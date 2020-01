FLUISTERAARS: Neues Album

Die niederländische Black-Metal-Band FLUISTERAARS wird am 28.02.2020 ihr neues Album "Bloem" veröffentlichen. Es ist das dritte Album der Band und wird via Eisenwald erscheinen.



Aus dem Werk hat die Band mit 'Nasleep' den zweiten Track veröffentlicht. Er ist wie der vorherige Song 'Vlek' auf der Bandcamp-Seite verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:

1. Tere Muur

2. Nasleep

3. Eeuwige Ram

4. Vlek

5. Maanruïne

