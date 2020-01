Firstborn Unicorn: Debüt-Album im Februar

Über zwei Jahre ist es her, dass uns die EP von FIRSTBORN UNICORN ziemlich aus den Socken gehauen und große Erwartungen bezüglich eines Albums geschürt hat. Am 15. 02. 2020 ist es endlich soweit: Das "Off Outside" betitelte und in Eigenregie produzierte Debüt erblickt das Licht der Welt. Vom Song 'Don't Step Aside' könnt ihr euch vorab schon mal einen Eindruck verschaffen.





Quelle: Homepage der Band Redakteur: Jakob Schnapp Tags: firstborn unicorn off outside remain indifferent groove