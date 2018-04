FOLLOW THE CIPHER: Videos zum Album

Nuclear Blasts neue Hype-Band FOLLOW THE CIPHER, die ganz sicher den Nerv eines großen Publikums treffen dürfte, hat bereits mehrere Videos veröffentlicht, die wir euch hier zeigen möchten. Fans von Symphonic Metal, oder Sängerinnen sollten mal reinhören, und von SABATNON hat es auch etwas. Also, ich meine natürlich, wenn SABATON nicht Keyboardgedudel, sondern Metal machen würden. Hier ist 'The Rising': Youtube

Und jetzt folgt 'Valkyria': Youtube.

Und zum Abschluss der Song 'Carolus Rex'. Kennt den jemand? Youtube.

Ich muss zugeben, dass mir das Ganze ziemlich gut gefällt, weil Sängerin Linda Toni Grahn wirklich eine überzeugende Figur macht. Auch wenn sie den letzten Song hier ebenfalls nicht retten kann. Auf dem Album werden folgende Stücke zu hören sein:

Enter The Cipher

Valkyria

My Soldier

Winterfall

Titan's Call

The Rising

A Mind's Escape

Play With Fire

I Revive

Starlight

Carolus Rex



Dazu wird es eine Bonus DVD geben mit folgendem Inhalt:

Valkyria - Music Video

Carolus Rex - Music Video

A Mind's Escape - Lyric Video

The Rising - Lyric Video

Enter The Cipher - Live from Masters of Rock

My Soldier - Live from Masters of Rock

A Mind's Escape - Live from Masters of Rock

Winterfall - Live from Masters of Rock

I Revive - Live from Masters of Rock

My Soldier - Live from Falkenberg w/ studio sound

Carolus Rex - Live from SOA w/ camera sound

Presentation - Ken Kängström

Band Interview

Masters Of Rock - Vlog

Sabaton Open Air - Vlog

Behind The Music Videos - Vlog

Das selbstbetilete Debütalbum der Band wird am 11. Mai veröffentlicht werden.