GATHERING OF KINGS: Videos online

Das schwedische Projekt GATHERING OF KINGS wird melodischen Hard Rock zelebrieren und im Spätsommer ihr Debüt veröffentlichen. Davon gibt es schon einmal 'Savior' zu hören: Youtube.

Außerdem existiert ein Video zu 'Forever And A Day: Youtube.

Und zu guter Letzt darf man schon einmal in 'Out Of My Life' reinhören: Youtube.

An dem Album haben zahlreiche namhafte Musiker mitgewirkt, dass die Gästeliste die Trackliste an Länge deutlich in den Schatten stellt:

Björn Strid - Vocals (SOILWORK, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA)

Rick Altzi - Vocals (MASTERPLAN, HERMAN FRANK, AT VANCE)

Tobias Jansson - Vocals (SAFFIRE)

Apollo Papathanasio - Vocals (SPIRITUAL BEGGARS, ex-FIREWIND)

Jens Westin - Vocals (CORRODED)

Victor Olsson - Guitars (SAFFIRE)

Stefan Helleblad - Guitar (WITHIN TEMPTATION, JONO)

Martin Sweet - Guitar (CRASHDIET, SISTER, SWEET CREATURE)

Erik Mårtensson - Guitar (ECLIPSE, W.E.T, NORDIC UNION, AMMUNITION)

Nalle Påhlsson - Bass (THERION, ex-TREAT)

Richard Larsson - Keyboards (THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA)

Erik Wiss - Keyboards (CAP OUTRUN)

Chris Laney - Keyboards (PRETTY MAIDS)

Jonas Källsbäck - Drums (THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, MEAN STREAK)

Efrain Larsson - Drums (STREAMLINE, ex-DIAMOND DAWN, ex-ART NATION)

Robban Bäck - Drums (MUSTASCH, W.E.T, ex-ECLIPSE)

Ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.

