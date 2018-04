FOREIGNER: Langer Album-Trailer

Die AOR-Helden werden am 27. April ihr Album "Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus" als CD, DVD und Doppel-Vinyl veröffentlichen. Um uns kurz vor Release noch einmal anzustupsen wurde jetzt ein über vierzehnminütiger Ausschnitt online gestellt mit verschiedenen Ausschnitten aus dem Auftritt: Youtube.

Vorbestellungen können auf foreigner-orchestral.com aufgegeben werden.