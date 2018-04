SOULFLY kommt auf Tour

Drei Gigs ist zwar nicht gerade viel, aber immerhin. Da Max in den letzten Jahren ja seine SEPULTURA-Sachen in den Vordergrund gestellt hat, könnte es sein, dass diese Auftritte wieder richtig SOULFLY sind. Also, nichts wie hin:

19.06.2018 Rostock - Mau Club

24.06.2018 Aachen - Musikbunker Aachen

25.06.2018 Essen - Turock

Zur Einstimmung hier das neueste Video, das auf dem SOULFLY Youtube-Kanal zu fnden ist, nämlich 'Bloodshet': Youtube.