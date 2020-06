FOREIGNER: Tourdaten für 2021 veröffentlicht

Auch die Sommerkonzerte von FOREIGNER müssen verschoben werden. 2021 soll ein neuer Anlauf genommen werden. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Special Guest in Hamburg, Halle (Saale) und Stuttgart wird die Allstar-Rock-Band THE DEAD DAISIES sein.



Folgende Termine stehen fest:

5. Juni 2021 München-Olympiahalle

6. Juni 2021 in Hamburg-Stadtpark Open Air

11. Juni 2021 in Halle (Saale)-Peißnitzinsel

12. Juni 2021 in Stuttgart-Spardawelt Freilichtbühne Killesberg



Mick Jones sagt dazu: "Wir haben uns sehr darauf gefreut, Euch den ganzen Sommer über zu sehen. Wir sind dankbar, dass so viele Tickets gekauft haben und wir haben uns genauso auf die Tour gefreut wie ihr. Wir werden das gemeinsam durchstehen und können es kaum abwarten, euch alle bei unseren Shows im Juni 2021 wiederzusehen."