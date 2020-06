EISREGEN: Video zu 'Deutsches Bierlied' veröffentlicht

Der Tod aus Thüringen in Gestalt von EISREGEN wird am 19.06.2020 ein neues Album veröffentlichen. "Leblos" erscheint bei Massacre Records. Die Mediabook-Edition enthält eine Bonus-CD namens "Die Räudigen Rennsteigrebellen". Auf dieser ist das Stück 'Deutsches Bierlied' zu finden, welches als digitale Single veröffentlicht wurde. Dazu gibt es auch ein Video.



Die Tracklisten lesen sich so:

2-CD Mediabook

1. Ruhet sanft

2. Pechschwarz

3. Erstschlag

4. 1000 Jahre Nacht

5. Leblos

6. Schlachtraum

7. Atme Asche

8. Mein Leichenwerk

9. Wangenrot

10. Mutter schneidet

11. Drauß' vom Häuten komm' ich her



Bonus CD - "Die Räudigen Rennsteigrebellen"

1. Deutsches Bierlied

2. Grünes Herz

3. Wenn es draußen dunkel wird

4. Zeit zu Saufen



Ltd. Gatefold Vinyl LP



Side A

Ruhet sanft

Pechschwarz

Erstschlag

1000 Jahre Nacht

Leblos

Schlachtraum



Side B

Atme Asche

Mein Leichenwerk

Wangenrot

Mutter schneidet

Drauß' vom Häuten komm' ich her