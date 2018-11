FOREIGNER kommt auf Tour mit und ohne Orchester

Gleich für fünf Live-Termine wird uns die AOR-Institution FOREIGNER im kommenden Jahr besuchen. Aus der Gründungszeit ist nur noch Mick Jones dabei, aber unsterbliche Klassiker wie 'Hot Blooded', 'Juke Box Hero' oder 'Say You Will' sind auch mit dem neuen Sänger Kelly Hansen eine Reise wert. Hier kann man dabeisein:

So. 30.06.2019 Künzelsau - Carmen Würth Forum

Di. 02.07.2019 Flensburg - Flens-Arena

Mi. 03.07.2019 Lübeck - Kulturwerft Gollan

Do. 04.07.2019 Büren - Freigelände am Jesuitenkolleg

Mo. 15.07.2019 Berlin - Zitadelle

Sollte jemand noch einen kleinen Überzeugungsstupser brrauchen, speziell weil FOREIGNER ja ohne den Sänger Lou Gramm unterwegs ist, gibt es hier das Live-Video zu 'Cold As Ice' mit dem großartigen Kelly Hansen am Mikrophon: Youtube.

Zusätzlich gibt es noch drei Termine mit Orchesterunterstützung:

06.07.2019 Sa. Ulm - Klosterhof Wiblingen

09.07.2019 Di. Mainz - Zitadelle

12.07.2019 Fr. Gelsenkirchen - Amphitheater Gelsenkirchen