FOREST OF SHADOWS: Nach zehn Jahren wieder vollkommene Niedergeschlagenheit

Im Jahre 2008 veröffentlichte der Stockholmer Niclas Frohagen sein letztes Album "Six Waves Of Woe" unter dem Namen FOREST OF SHADOWS. Und genauso in so einem fühlt sich, wer sich nun - 10 Jahre später - auch mit dem neuen Material des Albums "Among the Dormant Watchers" beschäftigt. Es erscheint beim finnischen Label Inverse Records fristgerecht am 07.12.2018, wenn der Herbst in vollen kalten Zügen liegt. Wobei 2018 auch das nicht wirklich sicher ist. Sicher hingegen ist, dass der Eindruck der ersten Auskopplung 'Drowned By Guilt' kein kunterbunter ist.

