FOREVER STILL: Erster Album Trailer veröffentlicht

Die dänischen Alternativ Metaller FOREVER STILL haben zum am 29. März via Nuclear Blast erscheindenden neuen Album "Breathe In Colours" einen ersten Trailer veröffentlicht.



In diesem spricht die Band über das dystopische Konzept von "Breathe In Colours":









