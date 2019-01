FOREVER STILL: Neues Album kommt im März!

Die dänischen Alternativ Metaller FOREVER STILL werden ihr neues Album "Breathe In Colours" am 29: März via Nuclear Blast veröffentlichen.



Die "Breathe In Colours" Trackliste liest sich wie folgt:

01. Rewind

02. Fight!

03. Breathe In Colours

04. Is It Gone?

05. Survive

06. Do Your Worst

07. Pieces

08. Rising Over You

09. Say Your Goodbyes

10. Embrace The Tide

Bonus:

11. Is It Gone? (Acoustic Version)

12. Perfect Da



Breathe In Colours könnt ihr jetzt im Nuclear Blast Shop vorbestellen.

