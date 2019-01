Summer Breeze 2019: ein ganzer Schwung neuer Bands

Nicht weniger als 18 Bandbestätigungen wurden nun für das Summer Breeze 2019 bekannt gegeben. So z.B. für die Nuclear Blast Label Night mit DEATH ANGEL, ENSLAVED, HYPOCRISY, NAILED TO OBSCURITY und SOILWORK.

Zusätzlich wird es wegen der guten Publikumsresonanz wieder die "Underground"-lastige Riot of The Underground geben, wo weniger bekannte Bands eine Bühne bekommen. Diese sind ENDSEEKER, EVIL INVADERS, INGESTED, LETTERS FROM THE COLONY, LOATHE, MIDNIGHT und WINDHAND. Stilistisch als eine sehr breit gefächerte Angelegenheit.

Die beiden besonderen Reihen des Summer Breeze werden am 14.08.2019 stattfinden. Das Festival in Dinkelsbühl dauert dann bis zum 17.08.2019.

Eine Übersicht über die lange Bandliste gibt es hier.

Early-Bird-Tickets können hier erworben werden.