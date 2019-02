FOREVER STILL: Neues Video online

Die norwegischen Alternative Metaller präsentieren uns das Video zum Titeltrack ihres am 29. März erscheinenden neuen Albums "Breathe In Colours".

Der Song- und Albumname wurden von einem Erlebnis aus Majas Vergangenheit inspiriert, das sie folgendermaßen beschreibt:



"Den Titel zog ich aus einer eigenen Erfahrung, die ich als Teenager gemacht hatte. Als ich damit begann, nur noch schwarze Kleidung zu tragen, nahm eine Freundin meiner Mutter mich beiseite und meinte, ich solle wieder mehr Buntes anziehen. Ich sagte ihr, dass es nur eine ästhetische Vorliebe sei und sie antwortete, dass es okay sei ‚solange ich daran dachte, die Farben tief im Inneren zu behalten‘. Zu dieser Zeit dachte ich, das sei das Dümmste, was ich je gehört hatte, denn das Tragen von Schwarz bedeutet ja nicht automatisch, dass man depressiv ist. Trotzdem blieben mir ihre Worte im Kopf und später im Leben begriff ich, was sie damit sagen wollte. Mit diesem Album wollten wir also zeigen, dass es noch Farbe in dieser Welt gibt und wir sie einsaugen und im Inneren behalten müssen, um sie niemals zu vergessen. Vor allem für Zeiten, in denen es sich so anfühlt, als seien wir nur noch von Grau umgeben."