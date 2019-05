FORTNIGHT CIRCUS: nun ist es soweit

Die Münchener, die sich mit ihrer Musik zwischen Prog Rock und Crossover-Metal bewegen, veröffentlichten 2016 als Gewinner mehrfacher Contests ihre gleichnamige Debüt-EP im ausverkauften "Strom" in München. Danach war Arbeiten an Neuem angesagt. Es folgt nun am 12.07.2019 das Konzeptalbum "Artificial Memories" mit 13 Songs.

Quelle: Netinfect Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: forthight circus neues album crossover münchen progressive rock prog rock juli 2019