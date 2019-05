HIGH FIGHTER startet Kampagne

Und das ist fast wörtlich zu nehmen, heisst das neue Album der Hamburger Sludger um Sängerin Mona Miluski doch "Champain" -wahrscheinlich ein Wortspiel aus Champagner, Pain und Kampagne. So oder so, mit 'Before I Disappear' hat das Quintett das erste Stück davon veröffentlicht. Am 26.07.2019 wird das Album bei Argonauta Records erscheinen.

Foto: (c) Basti Grim, Pressefreigabe All Noir

HIGH FIGHTER live erlebbar in:

14.06.19 Hannover / Café Glocksee, w/ Monolord

22.06.19 Freak Valley Festival

03.08.19 Gössnitz Open Air

08.-10.08.19 PT – SonicBlast Moledo

18.10.19 Metal Inferno Paderborn