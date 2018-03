FOTOCRIME mit Debütalbum

FOTOCRIME ist die neue Band, bestehend aus Ryan Patterson, der bereits bei COLISEUM Sänger und Gitarrist ist und dem der Textilversand Shirt Killer gehört und Nick Thieneman, der sonst bei YOUNG WIDOWS zu finden ist.

Nachdem bereits zwei EPs gewachsen sind, wird nun mit "Principle Of Pain" das Debütalbum am 18.05.2018 via Golden Antenna Records erscheinen. Das Trio hatte das Projekt über die Plattform Pledge Music verwirklicht.

