FREAKINGS: Neues in der Pipeline

Wer auf guten, alten Thrash Metal steht, sollte sich den 27. September rot im Kalender ankreuzen:

Mit "Rise Of Violence" steht ein neues Album aus dem Hause FREAKINGS an, dessen Artwork und Trackliste ihr bereits jetzt begutachten könnt.

01. False Prophets (4:18)

02. Rise Of Violence (4:52)

03. Enemy Attack (2:36)

04. Timebomb (4:26)

05. Dictator Of Hate (3:56)

06. Wash Me With Blood (3:51)

07. Brainwash (2:38)

08. Nuclear Attack (3:51)

09. Psychedelic Warfare (3:55)

10. Time To Thrash (4:05)

11. King Reigns (2:17)

Das Artwork wurde von Timon Kokott erstellt!