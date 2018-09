FREIWILD: X-Mas Shows & spezielles Livealbum

Traditionell haben die Südtiroler FREI.WilD für Ende des Jahres X-Mas Shows angekündigt, Folgende vier Termine sind bestätigt:



27. Dezember 2018: Mannheim, Maimarkthalle

28. Dezember 2018: Mannheim, Maimarkthalle

29. Dezember 2018: Hamburg, Barclaycard Arena

30. Dezember 2018: Chemnitz, Messe



Tickets gibt es exklusiv über MyTicket.de und www.frei-wild-hardtickets.com



Da der Vorverkauf bereits am gestrigen Donnerstag gestartet ist, sollte man schnell sein um eines der wohl sehr begehrten Tickets zu ergattern.



Zudem gibt es am 14. Dezember unter dem Namen *Rivalen und Rebellen Live&More!" ein ganz spezielle Veröffentlichung von FREI.WILD. Diese besteht aus zwei Tonträgern und einer DVD -11 live gespielte „Rivalen und Rebellen“-Lieder aus den größten Arenen Deutschlands, 11 brandneue und unveröffentlichte Lieder aus den Zeiten der "Rivalen und Rebellen"-Studio Ära und eine DVD mit den besten Bildern und Momenten der „Rivalen und Rebellen“-Tour in einem 1,5-stündigen Konzertfilm vereint.





