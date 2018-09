UNDERTOW: Video zu MEL C. Cover 'I Turn To You' online

Die Heidenheimer UNDERTOW katapultieren zur heutigen Veröffentlichung ihres neuen Albums "Reap The Storm" ein brandneues Video zu 'I Turn To You' in die Umlaufbahn, welches eine erstklassige Cover-Version des 2000er Hits von MEL C. im fetten DOOM-Kleid darstellt.Youtube.

Frontmann Joschi in einem exklusiven Interview mit Powermetal.de dazu:

"Einer der wenigen Pop-Songs die mich schon immer begeistert hatten und die ich mir gut als Coverversion vorstellen konnte, welcher aber auch im DOOM-Kleid funktionieren könnte. Die Idee stand ja schon seit Ende der 90er Jahre, jedoch haben wir Sie immer wieder verschoben. 2016 hatte ich krankheitsbedingt recht viel Zeit und hab mir das Teil dann mal vorgenommen und das kam dabei raus!"



Das vollständige und äußerst interessante Interview gibt er hier zum Nachlesen.