Am 25. Mai wird die deutsche Melodic Rock-Institution FRONTLINE ihr Album "Heroes" über AOR Heaven veröffentlichen. Das Werk war zuvor ausschließlich in Japan erhältlich und wird nun in limitierter Auflage von 1000 Exemplaren in einer von Robby Böbel remasterten Version erscheinen.

Quelle: Germusica Redakteur: Frank Jaeger Tags: frontline heroes