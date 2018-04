THRUST, WEAPON UK, STANGER: Vorverkauf gestartet

Pure Steel hat gerade für folgende drei Alben den Vorverkauf begonnen:

THRUST - Harvest Of Souls

WEAPON UK - Rising From The Ashes

STANGER - The Bell

Alle drei Alben erscheinen am 27. April. Ein KLick auf den Namen des Albums führt direkt in den Pure Steel Shop. Kleiner Tipp: bestellt mehrere zusammen, dann wird das Porto billiger pro Artikel, und am besten kommt ihr auf 150 Euro, dann kriegt ihr alles versandkostenfrei. Genug tolle Platten hat Pure Steel allemal im Angebot.