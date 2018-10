Power Metal-Fans dürfen sich den 23. November schon mal dick im Kalender ankreuzen, denn an diesem Tag erscheint das Debütalbum der Finnen FROZEN LAND. Aus dem schlicht "Frozen Fire" betitelten Album gibt es nun mit 'Mask Of The Youth' einen Audio-Clip. Youtube.

