Ebenfalls am 26. Oktober erfreuen uns Massacre Records mit einer neuen Veröffentlichung der holländischen Thrash-Metaller SEITA. "Maledictus Mundi" nennt sich dann das aktuelle Werk, aus welchem der Song 'Cowards To The Lions' als Video ausgekoppelt wurde. Youtube.

